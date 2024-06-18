Бывший разведчик армии США Риттер: Запад презирает Украину

Страны Запада презирают Украину и используют ее в качестве инструмента сдерживания России. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я не знаю, сколько раз я должен повторять украинцам. Запад не хочет вас, он не любит вас. Запад презирает вас. Украина не один из них, и вы никогда не будете частью Европейского союза», — рассказал аналитик.

Он также назвал Украину способом ослабления России через рост в стране антироссийских и ультранационалистических настроений. Риттер подчеркнул, что Запад никогда не видел Киев частью своего сообщества и его не ждет эта судьба в будущем.

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в ловушку Российской армии под Харьковом. Он отметил, что Киеву пришлось перекинуть на данное направление свои резервы, что говорит об истощении потенциала ВСУ.