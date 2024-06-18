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16:56, 18 июня 2024Мир

В США заявили о презрении Запада к Украине

Бывший разведчик армии США Риттер: Запад презирает Украину

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Страны Запада презирают Украину и используют ее в качестве инструмента сдерживания России. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я не знаю, сколько раз я должен повторять украинцам. Запад не хочет вас, он не любит вас. Запад презирает вас. Украина не один из них, и вы никогда не будете частью Европейского союза», — рассказал аналитик.

Он также назвал Украину способом ослабления России через рост в стране антироссийских и ультранационалистических настроений. Риттер подчеркнул, что Запад никогда не видел Киев частью своего сообщества и его не ждет эта судьба в будущем.

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в ловушку Российской армии под Харьковом. Он отметил, что Киеву пришлось перекинуть на данное направление свои резервы, что говорит об истощении потенциала ВСУ.

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      Дарья Устьянцева
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