Британский аналитик Меркурис: переговорные позиции Украины ослабевают

Переговорные позиции Украины все больше ослабевают. С таким заявлением на своем блоге на YouTube выступил британский аналитик Александр Меркурис.

«С каждым днем позиция Украины слабеет и для переговоров масштаб сокращается», — сказал эксперт, добавив, что вера в способность Украины переломить ситуацию на фронте — «это жестокий обман».

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные страны презирают Украину и используют ее в качестве инструмента сдерживания России.