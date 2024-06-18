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18:59, 18 июня 2024Мир

В Великобритании признали слабеющие переговорные позиции Украины

Британский аналитик Меркурис: переговорные позиции Украины ослабевают

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Переговорные позиции Украины все больше ослабевают. С таким заявлением на своем блоге на YouTube выступил британский аналитик Александр Меркурис.

«С каждым днем позиция Украины слабеет и для переговоров масштаб сокращается», — сказал эксперт, добавив, что вера в способность Украины переломить ситуацию на фронте — «это жестокий обман».

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные страны презирают Украину и используют ее в качестве инструмента сдерживания России.

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      Виктория Кондратьева
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