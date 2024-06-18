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17:01, 18 июня 2024Россия

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Воронежский губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности в регионе

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Тех граждан, кто находится в данный момент дома, глава области попросил укрыться в коридоре, ванной и кладовой, так как это помещения со сплошными стенами и без окон.

Находящихся на улице жителей губернатор попросил зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

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Ранее в сети появилось видео летящего над Воронежской областью беспилотника. На кадрах видно летательный аппарат на фоне чистого неба. Автор ролика уточнил, что он был снят около 4:00 мск. Ночью власти региона предупредили жителей об угрозе атаки БПЛА. Позже появились данные об уничтожении двух беспилотников над Воронежской областью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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