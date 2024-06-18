Врач объяснил парадокс «массового заражения» ботулизмом в России

Инфекционист Малышев: россияне беспричинно начали паниковать из-за ботулизма

Россияне начинают паниковать из-за распространения ботулизма, хотя масштабы заболемости не так велики. Об этом в интервью «Царьграду» заявил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

Врач объяснил, что парадокс «массового заражения» появляется из-за паники в обществе. Люди привыкли заказывать еду и получать ее от курьеров, поэтому боятся, что сами станут жертвами некачественных продуктов. Так работает человеческая психология, объясняет Малышев.

«У меня как у инфекциониста большая практика в этом деле. Иной раз на какой-нибудь десяток случаев начинают обращаться сотни. А потом разбираются, и все более-менее утрясается», — высказался специалист.

По последним данным, в России число пациентов с подозрением на диагноз «ботулизм» достигло 149 человек. Больше всего заразившихся в Москве — 121. Еще по 14 случаев зафиксировали в Нижнем Новгороде и Казани. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно.