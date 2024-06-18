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20:26, 18 июня 2024Путешествия

Заболевший в Турции турист оказался заперт в госпитале из-за многомиллионного долга

The Mirror: турист оказался заперт в госпитале из-за долга в 4,3 миллиона рублей

Фото: Emilie Madi / Reuters

Заболевший во время отпуска в Турции турист оказался заперт в местном госпитале из-за многомиллионного долга. Об этом сообщает The Mirror.

По словам близких 68-летнего Малкольма Стокера, мужчина попал в больницу Мармариса во время двухнедельного отпуска из-за проблем с желудком. Однако врачи установили, что у него пневмония, и ввели пациента в искусственную кому. Теперь, когда мужчина уже очнулся, они отказываются выпускать его, требуя «выкуп» в размере 40 000 фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей).

В настоящее время к Стокеру в Мармарис приехали его дети. Если им удастся выплатить стоимость лечения, туриста выпустят из госпиталя. Однако впереди семейство будут ждать очередные траты на медицинский рейс до дома в размере 15 000 фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей).

Ранее канадская туристка отправилась в отпуск на Ямайку, оказалась в больнице, похожей на «адскую дыру», и не выжила. По словам Шеннон Хорнер, ее мать, 65-летняя Келли Бекерли-Мерфи, заболела сразу после прибытия на Ямайку.

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      Марк Успенский
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