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13:05, 3 мая 2024Путешествия

Туристка отправилась в отпуск на Ямайку, оказалась в адской больнице и не выжила

Daily Mail: туристка заболела в отпуске на Ямайке и оказалась в адской больнице

Фото: David Goldman / AP

Канадская туристка отправилась в отпуск на Ямайку, оказалась в больнице, похожей на «адскую дыру», и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на дочь путешественницы.

По словам Шеннон Хорнер, ее мать 65-летняя Келли Бекерли-Мерфи заболела сразу после прибытия на Ямайку. У нее начались проблемы с дыханием, а вскоре и вовсе остановилось сердце. Женщину немедленно госпитализировали и смогли реанимировать, однако в себя она так и не пришла. Уточняется, что в больнице она не получала должного лечения и даже не сдавала анализы.

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Семья Бекерли-Мерфи восемь дней пыталась вывезти ее обратно на родину, однако страховая компания отказывалась, заявляя, что в местных больницах нет мест. И только после огласки в СМИ койка в медучреждении Онтарио нашлась. Туристку вернули домой, но выжить ей не удалось.

«Мы потеряли восемь драгоценных дней, которые могли провести с ней и попрощаться», — рассказала ее дочь Шеннон.

Ранее российский турист, отдыхавший на популярном курорте Турции, в Аланье, внезапно почувствовал себя плохо и не выжил. Уточняется, что 62-летний россиянин Валдас Лабанаускас отдыхал с семьей в районе Тюрклер.

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