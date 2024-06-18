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15:01, 18 июня 2024Экономика

Зависимость российских регионов от поддержки центра оценили

СП: доходы в 23 субъектах России более чем на 40 % зависят от поддержки центра

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ряд российских регионов по-прежнему сильно зависят от финансовой поддержки из федерального бюджета. О значительной роли безвозмездных поступлений в формировании казны субъектов РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Счетной палаты (СП) об исполнении федбюджета за 2023 год.

В ведомстве отметили, что в прошлом году доходы в 23 российских субъектах более чем на 40 процентов были сформированы за счет дотаций из бюджетной системы РФ. В целом в стране сохраняется значительная зависимость региональных бюджетов от дотаций из центра.

В прошлом году изменилась структура межбюджетных трансфертов. Если в 2022-м доля дотаций составляла 28,7 процента, то к концу 2023-го достигла уровня в 39,5 процента. При этом наибольший удельный вес (40 процентов) пришелся на предоставление различных субсидий российским регионам, резюмировали в Счетной палате.

Ранее в ведомстве сообщили о резком росте расходов федерального бюджета на обслуживание госдолга. По итогам первых трех месяцев 2024 года показатель увеличился на 43 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 519 миллиардов рублей, став рекордным за всю историю наблюдений (подобная статистика публикуется с 2013-го).

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