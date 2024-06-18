Женщина пошла к врачу и узнала о «вампирских генах» своей семьи

В Китае у страдавшей из-за усталости женщины диагностировали болезнь вампиров

В Китае женщина, страдавшая от усталости, пошла к врачу и узнала о «вампирских генах». Об этом сообщает Global Times.

52-летняя женщина по фамилии Линь всегда была активной и жизнерадостной, однако летом 2023 года начала ощущать сильную усталость и нехватку энергии. Когда ее руки и лицо пожелтели, коллеги посоветовали ей обратиться к врачу. «Однажды после работы я почувствовала, что больше не могу ходить. Мне потребовался почти час, чтобы подняться по лестнице с первого этажа на четвертый, я задыхалась с каждым шагом», — рассказала Линь. Едва добравшись до порога, она упала. Ее нашла соседка, которая помогла ей добраться до больницы.

У Линь обнаружили низкий уровень гемоглобина и диагностировали ей анемию. Ее начали лечить препаратами железа, однако стабильного улучшения не наступало. После многочисленных анализов и визитов в разные клиники Линь узнала, что страдает от порфирии, или болезни вампиров, как ее еще называют. Впоследствии гены, отвечающие за возможность развития порфирии, нашли и у ее семьи — двоих сыновей.

Порфирия — довольно редкое заболевание, при котором происходит нарушение пигментного обмена и повышается содержание порфирина в крови. Причиной болезни является мутация гена, ответственного за активность биосинтеза составной части гемоглобина — гема.

Порфирия — болезнь, научно обосновавшая легенды о вампирах. У больных, имеющих это заболевание, часто отмечается повышенная фоточувствительность и появление сильных ожогов сразу после пребывания на солнце. Они вынуждены вести вечерний и ночной образ жизни. Среди симптомов — поражение хрящей, которое приводит к деформации ушей и носа. В запущенной форме порфирии у больных искривляются пальцы. Зубы и конъюнктива глаз приобретают красноватый оттенок. Кожа вокруг рта грубеет, становится сухой и, стягиваясь, открывает клыки.

В случае Линь основным симптомом стала усталость, из-за чего болезнь так долго не могли диагностировать. При этом предрасположенность к болезни передается генетически, но начинает развиваться под воздействием определенных триггеров. В случае Линь таким триггером стала большая нагрузка на работе.

Ранее сообщалось, что жительница США, испытывающая постоянное сексуальное возбуждение, рассказала о своем заболевании. По словам девушки, она начала замечать симптомы болезни в шесть лет.