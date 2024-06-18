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12:07, 18 июня 2024Россия

Жестоко расправившийся с падчерицей россиянин ушел на СВО

Расправившийся с падчерицей житель Челябинска ушел на СВО после года заключения

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Житель Челябинска Александр Ерутин ушел на специальную военную операцию (СВО) менее чем через год после оглашения приговора. Его признали виновным в жестокой расправе над падчерицей. Об отправке мужчины в зону боевых действий сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

В августе 2023 года Ерутина приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Столько же — 18 лет — было падчерице Ерутина. После оглашения приговора россиянин стал оскорблять судью.

На опубликованном каналом снимке, сделанном, предположительно, в зоне СВО, Ерутин стоит в камуфляже, с автоматом в руках и улыбается.

Ранее стало известно об освобождении после службы в зоне СВО двоих членов банды Цапков, действовавших в станице Кущевской Краснодарского края. Жители Кущевской выступили против возвращения бывших заключенных на Кубань и заявили, что они не имели права участвовать в спецоперации.

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      Алан Босиков
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