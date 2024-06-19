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13:45, 19 июня 2024Экономика

Курс доллара в московских обменниках упал ниже 87 рублей

РБК: доллар в московских обменниках начали продавать дешевле 87 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Минимальный курс доллара в московских обменниках продолжает падать. Если накануне, 18 июня, можно было купить американскую валюту дешевле 90 рублей, то в среду как минимум в двух банках она продается дешевле 87 рублей, сообщает РБК.

На рынке Forex рубль демонстрирует еще большее укрепление, с начала дня курс доллара находится в районе 84 рублей. Официальный курс доллара Центробанка станет известен позднее, после введения санкций США в отношении Мосбиржи он определяется по итогам внебиржевых торгов.

По отношению к юаню рубль взял максимум более чем за год. Китайская валюта опускалась до 10,84 рубля, однако по состоянию на 13:30 по московскому времени скорректировалась до 11,25 рубля.

По оценкам аналитиков, столь резкое укрепление российской валюты объясняется новыми сложностями с внешнеторговыми расчетами. Блокировка большого количества способов оплаты импорта, что тоже связано с американскими санкциями, поставила спрос на юани на паузу, в то время как валюта от экспорта поступает в прежнем объеме.

По оценке инвестбанкира, профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, для борьбы с высокой волатильностью (крепкий рубль создает проблемы для бюджета) правительство может приостановить действие обязательств по продаже валюты, а Центробанк — взять паузу в покупке валюты в рамках отложенных операций.

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      Платон Щукин
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