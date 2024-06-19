Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:07, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Бывший президент Польши указал на роль США в решении конфликта на Украине

Экс-президент Польши Квасьневский: итог украинского конфликта будет решен в США
Александр Квасьневский

Александр Квасьневский. Фото: Mateusz Slodkowski / Globallookpress.com

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с экс-президентом Польши Александром Квасьневским, позвонив ему от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. В беседе с пранкерами политик указал на роль США в решении конфликта на Украине. Запись беседы доступна в Telegram-канале пранкеров.

Квасьневский заявил, что главные решения по конфликту на Украине будут приниматься в США. «Для всей этой ситуации самое главное, что будет на американских выборах в ноябре... Надо, конечно, всех этих лидеров — Франция, Германия, Италия, Испания, Голландия, Великобритания, конечно, тоже — надо с ними работать, чтобы они не устали», — высказался экс-президент Польши. Он подчеркнул, что конфликт на Украине — не борьба Киева и Москвы, а борьба Запада.

Квасьневский также выразил мнение, что идеи экс-лидера США Дональда Трампа о том, как завершить конфликт Москвы и Киева мирным путем, означают победу президента России Владимира Путина. «Это значит, что самую высокую цену заплатит Украина. И это очень страшно, принять это нельзя, но что делать», — заключил политик.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал пакет американской помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Он также сказал, что может быстро урегулировать ситуацию вокруг Украины.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошный подарок

      МИД Китая прокомментировал визит Путина в КНДР

      Бывший президент Польши заявил о необходимости уговаривать украинцев вступить в ВСУ

      «Газпром» добился запретов для двух партнеров на суды за рубежом

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Чулпан Хаматову уволили из латвийского театра

      Раскрыт фактор долголетия человека и животных

      Суд вынес приговор москвичу за совершенную в 2014 году расправу над матерью

      Зеленский рассказал о присоединении к коммюнике саммита по Украине Антигуа и Барбуды

      В Швейцарии захотели непрямые поставки оружия на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше