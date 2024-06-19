Бывший президент Польши указал на роль США в решении конфликта на Украине

Экс-президент Польши Квасьневский: итог украинского конфликта будет решен в США

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с экс-президентом Польши Александром Квасьневским, позвонив ему от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. В беседе с пранкерами политик указал на роль США в решении конфликта на Украине. Запись беседы доступна в Telegram-канале пранкеров.

Квасьневский заявил, что главные решения по конфликту на Украине будут приниматься в США. «Для всей этой ситуации самое главное, что будет на американских выборах в ноябре... Надо, конечно, всех этих лидеров — Франция, Германия, Италия, Испания, Голландия, Великобритания, конечно, тоже — надо с ними работать, чтобы они не устали», — высказался экс-президент Польши. Он подчеркнул, что конфликт на Украине — не борьба Киева и Москвы, а борьба Запада.

Квасьневский также выразил мнение, что идеи экс-лидера США Дональда Трампа о том, как завершить конфликт Москвы и Киева мирным путем, означают победу президента России Владимира Путина. «Это значит, что самую высокую цену заплатит Украина. И это очень страшно, принять это нельзя, но что делать», — заключил политик.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал пакет американской помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Он также сказал, что может быстро урегулировать ситуацию вокруг Украины.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.