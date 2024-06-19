Экс-президент Польши Коморовский: Киев должен уговаривать граждан вступить в ВСУ

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с экс-президентом Польши Брониславом Коморовским, позвонив ему от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. В беседе с пранкерами политик заявил о необходимости украинских властей уговаривать граждан вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись беседы доступна в Telegram-канале пранкеров.

Коморовский выразил мнение, что Киев должен убеждать украинцев вступать в ВСУ. «Вы должны уговорить их вернуться. Можем продвигать какие-то действия украинские — уговаривать, убеждать в участии в борьбе. Но Польша не может заменить полицию или жандармерию украинскую», — высказался бывший польский лидер.

Политик также отметил, что Польша до сих пор испытывает нехватку вооружения из-за оказанной Киеву военной помощи. «Мы делали все, что можно, чтобы связать Украину с Западом, а потом усиливать Украину перед российской угрозой», — подчеркнул он. Коморовский также выразил надежду на то, что Киев будет помнить о помощи Варшавы.

Ранее Вован и Лексус также поговорили с экс-президентом Польши Александром Квасьневским. В беседе с пранкерами политик заявил, что главные решения по конфликту на Украине будут приниматься в США. По его мнению, идеи экс-лидера США Дональда Трампа о том, как завершить конфликт Москвы и Киева мирным путем, означают победу президента России Владимира Путина.