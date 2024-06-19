Динамику торговли России и Вьетнама оценили

Путин заявил о росте товарооборота России и Вьетнама на 8 % по итогам 2023 года

По итогам 2023 года товарооборот России и Вьетнама вырос на восемь процентов в сравнении с показателем 2022-го. Положительную динамику удалось сохранить в первом квартале 2024-го, заявил российский лидер Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Путин уточнил, что власти обеих стран уделяют особое внимание вопросу наращивания взаимных инвестиций. На этом фоне в январе-марте 2024 года товарооборот России и Вьетнама вырос более чем на треть в сравнении с сравнении с аналогичным периодом 2023-го. «Обе страны на постоянной основе уделяют серьезное внимание углублению взаимной торговли и стимулированию инвестиций», — резюмировал Путин.

Глава государства добавил, что самыми востребованными категориями российского экспорта во Вьетнам являются продовольствие, минеральное сырье, машины и технологическое оборудование. В свою очередь, поставщики из азиатской страны отправляют в Россию в основном одежду, фрукты и овощи.

В 2024 году одной из главных категорий российского экспорта во Вьетнам стало зерно. С января по 9 июня объемы поставок отечественной аграрной продукции в азиатскую страну выросли в 26 раз в сравнении с тем же периодом 2023 года. На этом фоне суммарные объемы вывоза российского зерна зарубежным покупателям увеличились на 16 процентов и достигли уровня в 40,2 миллиона тонн.