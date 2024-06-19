Дипломат предположил снятие санкций с КНДР в Совбезе ООН при помощи России

Дипломат Бакланов: Россия инициирует снятие санкций с КНДР в Совбезе ООН

При помощи России санкции, наложенные на КНДР в Совете безопасности (Совбез) ООН, могут быть сняты. Такое предположение в беседе с «Абзацем» сделал зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов профессор ВШЭ Андрей Бакланов.

Он напомнил, что во время переговоров в Пхеньяне президент России Владимир Путин заявил, что запущенный Вашингтоном режим санкций Совбеза ООН в отношении Северной Кореи необходимо пересмотреть.

«Думаю, что Москва инициирует снятие санкций с КНДР в Совбезе ООН. Есть два направления для пересмотра санкционной политики в отношении Пхеньяна. Первое — официальное уведомление и рассмотрение в СБ ООН, но реакция, скорее всего, будет негативной. Второе — расширение наших торгово-экономических отношений в условиях, когда Запад нарушает все договоренности и соглашения и сам вводит санкции», — прокомментировал ситуацию дипломат.

По словам Бакланова, в этом случае Москва может в одностороннем порядке выйти из международных обязательств. Он добавил, что мощь и авторитет страны позволяет ей действовать в собственных интересах.

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