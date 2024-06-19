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16:31, 19 июня 2024Мир

Эксперт по этикету раскрыла значение подарков Путина и Ким Чен Ына

Эксперт по этикету Холгова назвала безошибочными подарки Путина и Ким Чен Ына

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Существует список безошибочных подарков, в их число входят предметы искусства, фарфор, рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Именно такие подарки в числе прочего презентовали друг другу лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын. Значение этого жеста специалист оценила в разговоре с «Лентой.ру».

Путин подарил северокорейскому коллеге автомобиль российской марки Aurus («Аурус»), адмиральский кортик и чайный сервиз. Ким Чен Ын ответил художественными изображениями Путина.

«Такие подарки говорят об очень хорошем отношении, о намерении развивать сотрудничество, дружить, — сказала Холгова. — Относительно того, насколько они уместны, можно заметить, что с точки зрения этикета подарки — это достаточно сложная штука. Чтобы угодить, нужно постараться, прозондировать почву. Но есть и список безошибочных подарков».

В их число, по словам эксперта, входят живопись, предметы искусства и фарфор. Также уместным будет подарить то, что гарантированно обрадует получателя.

«Если мы знаем, что человек хотел бы получить какую-то конкретную вещь, что он о ней говорил, например, называл какой-то автомобиль роскошным, — подарить его тоже будет уместно», — заключила собеседница «Ленты.ру».

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