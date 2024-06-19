Экс-премьер ПМР напомнил о решающей роли российских миротворцев в остановке конфликта

Экс-премьер ПМР: прибытие миротворцев из России остановило войну в Приднестровье

Прибытие миротворцев из России в Приднестровье в 1992 году имело важнейшее значение в урегулировании конфликта в регионе. О решающей роли российских военных в остановке острой фазы конфликта напомнил бывший премьер-министр Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«Героическое сопротивление защитников Приднестровья, их мужество разрушили планы агрессоров, а прибытие российских миротворцев остановило войну. На берегах Днестра установился долгожданный мир», — заявил политик.

Он добавил, что 1992 год останется в памяти республике годом трагедии, поскольку в этот день вооруженная молдавская группировка взяла в заложники мирных жителей города Бендеры.

17 июня стало известно о включении в базу украинского сайта «Миротворец» нескольких оппозиционных молдавских политиков. В их число также вошли глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.