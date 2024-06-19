Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:26, 19 июня 2024Бывший СССР

Экс-премьер ПМР напомнил о решающей роли российских миротворцев в остановке конфликта

Экс-премьер ПМР: прибытие миротворцев из России остановило войну в Приднестровье

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Прибытие миротворцев из России в Приднестровье в 1992 году имело важнейшее значение в урегулировании конфликта в регионе. О решающей роли российских военных в остановке острой фазы конфликта напомнил бывший премьер-министр Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«Героическое сопротивление защитников Приднестровья, их мужество разрушили планы агрессоров, а прибытие российских миротворцев остановило войну. На берегах Днестра установился долгожданный мир», — заявил политик.

Он добавил, что 1992 год останется в памяти республике годом трагедии, поскольку в этот день вооруженная молдавская группировка взяла в заложники мирных жителей города Бендеры.

17 июня стало известно о включении в базу украинского сайта «Миротворец» нескольких оппозиционных молдавских политиков. В их число также вошли глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Более 500 паломников погибли в священной Мекке. В регионе установилась экстремальная жара

      Москвич вырвал шпица из рук хозяйки и швырнул его об асфальт

      Генпрокуратуре рекомендовали признать украинские войска террористической организацией

      Стоматолог предупредил о скрытых болезнях полости рта

      В Германии оценили российские гиперзвуковые ракеты

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

      Задержан сбросивший 12-летнюю россиянку в колодец

      Экс-премьер ПМР напомнил о решающей роли российских миротворцев в остановке конфликта

      В России резко выросла полная стоимость кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше