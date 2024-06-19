Эстония заключила с Францией соглашение о покупке САУ CAESAR

Эстония заключила с Францией соглашение о покупке 12 САУ CAESAR

Эстония заключила с Францией сделку о покупке 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает ERR.

Как отмечается, Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии подписал соглашение с французской компанией KNDS в рамках выставки Eurosatory 2024 в Париже. Условия договора включают возможность дальнейшего приобретения САУ.

«Можно сказать, что мы получили наилучшее решение», — заявил представитель RKIK Рамиль Липп. Уточняется, что установки войдут в состав создаваемого самоходного артиллерийского батальона.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о планах купить для Сил обороны Эстонии 18 САУ CAESAR. По его словам, колесные САУ закупят, чтобы сделать дальнюю огневую мощь более гибкой и быстрой.