Эстония закупит обещанные Украине французские САУ

Глава МО Эстонии Певкур: Таллин планирует купить 18 французских САУ Caesar

Таллин планирует купить для Сил обороны Эстонии 18 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом заявил глава министерства обороны (МО) страны Ханно Певкур, его слова приводит Postimees.

Он отметил, что приобретение новых 155-миллиметровых колесных гаубиц станет наиболее важной закупкой вооружения в пакете усиления сил обороны. В настоящий момент на вооружении эстонской армии стоят 24 южнокорейских 155-миллиметровых САУ K9 Thunder на гусеничном ходу.

Министр рассказал, что из французских САУ сформируют отдельный батальон, который будет находиться в подчинении 1-й дивизии. По его словам, колесные САУ закупят, чтобы сделать дальнюю огневую мощь более гибкой и быстрой.

26 марта о намерении поставить Киеву 78 САУ Caesar заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он заявил, что между Францией, Украиной и Данией существует договоренность по финансированию 155-миллиметровых самоходных гаубиц, которая позволит стране поставить артиллерию Киеву как можно быстрее.