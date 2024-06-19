Канада признала КСИР террористической организацией

Власти Канады признали КСИР террористической организацией

Власти признали Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) террористической организацией. Об этом сообщил министр общественной безопасности североамериканской страны Доминик Леблан, его слова приводит ТАСС.

«Наше правительство приняло решение внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций в соответствии с Уголовным кодексом», — сказал Леблан.

Министр отметил, что Канада сделает все, что в их силах, для борьбы с КСИР.

Ранее Иран ввел санкции против министра обороны Великобритании Гранта Шэппса и высшего командования британских вооруженных сил за их поддержку Израиля. По данным МИД Ирана, санкции были введены «за преднамеренную поддержку действий израильского режима, включая совершение террористических актов против регионального и международного мира и безопасности».