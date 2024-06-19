Комментатор Игр БРИКС в прямом эфире выступил против «шмар»

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий в прямом эфире выступил против «шмар»

Комментатор Владимир Иваницкий, работавший на Играх БРИКС в Казани, сделал резонансное высказывание в прямом эфире. Видео эпизода опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

Журналист восхитился внешностью российского самбиста Кирилла Князькова и призвал девушек взять его на заметку. «Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — заявил Иваницкий.

Позже комментатор отметил, что удивлен реакцией на свое выступление. «В прямом эфире все, что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» — заявил журналист.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. На данный момент сборная России лидирует в общем медальном зачете, имея в активе 135 золотых медалей.