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17:15, 19 июня 2024Спорт

Комментатор Игр БРИКС в прямом эфире выступил против «шмар»

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий в прямом эфире выступил против «шмар»

Кадр: «МССУОР №1» / YouTube

Комментатор Владимир Иваницкий, работавший на Играх БРИКС в Казани, сделал резонансное высказывание в прямом эфире. Видео эпизода опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

Журналист восхитился внешностью российского самбиста Кирилла Князькова и призвал девушек взять его на заметку. «Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — заявил Иваницкий.

Позже комментатор отметил, что удивлен реакцией на свое выступление. «В прямом эфире все, что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» — заявил журналист.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. На данный момент сборная России лидирует в общем медальном зачете, имея в активе 135 золотых медалей.

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      Алексей Гусев
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