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20:08, 19 июня 2024Экономика

Мэр Парижа отложила купание в Сене перед Олимпиадой

Мэр Парижа Идальго отложила купание в Сене перед Олимпиадой

Фото: Gao Jing / Globallookpress.com

Мэр Парижа Анн Идальго отложила обещанное купание в Сене перед Олимпийскими играми. В эфире канала BFMTV политик рассказала, что собирается искупаться после парламентских выборов.

Ранее Идальго собиралась поплавать в Сене 23 июня. «Первый тур [парламентских выборов] пройдет 30 июня, поэтому мы переносим купание на неделю, начинающуюся 14 июля. Таким образом, заплыв может состояться в один из трех дней: 15, 16 или 17 июля», — заявила она. Мэр подчеркнула, что заплыв в любом случае состоится до открытия Олимпиады.

Таким образом Идальго хочет доказать безопасность проведения соревнований по триатлону и плаванию в главной реке Парижа. Необходимость в этом возникла, после того как лабораторные пробы воды в Сене, взятые организациями по защите окружающей среды, показали превышение допустимых уровней загрязнения в два и в три раза.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания, и назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Александра Качан
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