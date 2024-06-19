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13:16, 19 июня 2024Экономика

Российские акции и гособлигации вернулись к падению

Индексы Мосбиржи и государственных облигаций ускорили падение

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В ходе торгов в среду, 19 июня, индекс Мосбиржи и индекс RGBI, отражающий стоимость на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), ускорили падение, свидетельствуют данные площадки.

Первый опустился ниже 3100 пунктов, на минимуме — до 3061 пункта. Это выше, чем результат сразу после введения санкций США в отношении площадки, но демонстрирует, что попытка восстановления до уровня выше 3200 пунктов не удалась, и падение возобновилось.

Индекс RGBI с результатом 105,95 пункта обновил минимум более чем за два года. В последний раз на таких уровнях он находился в марте 2022 года, сразу после возобновления торгов на Мосбирже. С начала года он потерял уже 15 пунктов.

Такая динамика наблюдается на фоне резкого укрепления курса рубля по отношению к юаню. На минимуме он опускался до 10,84 рубля, что стало самым низким значением с мая прошлого года.

Минфин США включил в санкционный список Мосбиржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ) 12 июня. Начиная со следующего дня площадка остановила торги долларами и евро, а курс валют с этого момента определяется на внебиржевых торгах. Тем не менее торги китайской валютой продолжаются в общем порядке.

По оценке инвестбанкира, профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, рост юаня объясняется как страхом ряда участников торгов, что торги им тоже заблокируют, так и новыми проблемами с импортом из Китая, расчеты за который значительно усложнились.

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      Платон Щукин
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