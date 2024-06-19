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14:57, 19 июня 2024Экономика

Москву атаковали гигантские слизни

Жители московского района Теплый Стан пожаловались на испанских слизней

Фото: Xauxa / Wikipedia

Жители московского района Теплый Стан пожаловались на наплыв испанских слизней, передает Telegram-канал «Москва 125».

Местные жители рассказали, что моллюски буквально атаковали район: поглощают все на своем пути и плодятся. При этом животные и птицы их не едят, на моллюсков не действуют химикаты. На опубликованной фотографии несколько слизней сидят на ветке кустарника, при этом листья практически полностью уничтожены.

Ранее сообщалось о нашествии испанских слизней в Подмосковье и Ленинградской области. Эксперты предложили бороться с моллюсками с помощью пива.

Испанский рыжий слизень, также называемый португальским или лузитанским, может достигать 18 сантиметров в длину. Этот моллюск является для России инвазивным видом и может стремительно размножаться при благоприятных условиях, например, при дождях и влажной погоде. Окрас слизней варьируется от оранжевого до коричневого цветов. Моллюсков отличает всеядность.

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      Мария Черкасова
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