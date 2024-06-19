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17:13, 19 июня 2024Из жизни

Осел сбежал от хозяев и стал вожаком стада оленей

В США сбежавший от хозяев осел за пять лет стал вожаком стада оленей

Фото: Ansgar Scheffold / Unsplash

В США сбежавшего от хозяев осла нашли среди оленей. Об этом сообщает Inside Edition.

Терри Дрюри из Калифорнии потерял своего осла Дизеля еще пять лет назад: в 2019 году питомец сбежал во время похода, испугавшись пумы. Его заметили на кадре с фотоловушки через несколько месяцев после побега, но дальнейшие попытки найти животное ни к чему не привели. Через время фермер завел других ослов, но продолжал думать о Дизеле.

В 2024 году Дизеля случайно нашел охотник Макс Финнел. Он наблюдал за стадом оленей-вапити, когда увидел среди них осла. При этом Финнел заподозрил, что осел был не просто частью стада, а его вожаком. «Казалось, что осел может быть их лидером, потому что, когда двигался Дизель, олени рядом с ним тоже двигались», — рассказал Финнел. Он также упомянул, что местный лесник нашел в этом районе останки пумы, которую, вероятнее всего, ударили копытом. «Они заподозрили, что, возможно, Дизель расправился с пумой», — отметил Финнел.

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После того как Финнел рассказал об этом случае в соцсетях, про него узнал Дрюри. Он был счастлив, что Дизель оказался жив и нашел друзей. По его словам, он был бы счастлив, если бы осел вернулся на ферму, но Дизель «заслужил свободу».

Ранее сообщалось, что в Австралии барана, который сбежал с фермы и пять лет прожил с кенгуру, спасла сотрудница водоканала. После поимки с животного состригли 12 килограммов шерсти.

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      Антонина Черташ
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