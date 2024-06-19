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12:36, 19 июня 2024Силовые структуры

Отец подорванного вместе с Моторолой ополченца прокомментировал приговор агенту СБУ

Отец подорванного с Моторолой ополченца назвал приговор агенту СБУ справедливым
Аполлон Гадлия

Аполлон Гадлия. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Отец командира разведывательного отделения разведроты Евгения Гадлии, подорванного вместе с командиром ополченцев Донбасса Арсеном Павловым, известным под позывным Моторола, назвал пожизненный приговор исполнителю теракта Александру Погорелову самым справедливым из возможных. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

По словам Аполлона Гадлии, он также надеялся на более строгий приговор в отношении трех других фигурантов. Их суд приговорил к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, 16 октября 2016 года Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Моторола. В результате взрыва командир ополченцев и его соратник Гадлия не выжили.

Также Погорелов следил за передвижениями Захарченко, передавал сведения сотрудникам Службы безопасности Украины, а в августе 2017 года разместил взрывчатку в туалетной комнате донецкого ресторана «Пушкин», в котором часто бывал первый глава республики. Устройство не сработало, а позже было обнаружено.

Чурилова признали виновным в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности. Четверо подсудимых вину не признали.

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      Илона Палей
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