Отец подорванного вместе с Моторолой ополченца прокомментировал приговор агенту СБУ

Отец подорванного с Моторолой ополченца назвал приговор агенту СБУ справедливым

Отец командира разведывательного отделения разведроты Евгения Гадлии, подорванного вместе с командиром ополченцев Донбасса Арсеном Павловым, известным под позывным Моторола, назвал пожизненный приговор исполнителю теракта Александру Погорелову самым справедливым из возможных. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

По словам Аполлона Гадлии, он также надеялся на более строгий приговор в отношении трех других фигурантов. Их суд приговорил к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, 16 октября 2016 года Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Моторола. В результате взрыва командир ополченцев и его соратник Гадлия не выжили.

Также Погорелов следил за передвижениями Захарченко, передавал сведения сотрудникам Службы безопасности Украины, а в августе 2017 года разместил взрывчатку в туалетной комнате донецкого ресторана «Пушкин», в котором часто бывал первый глава республики. Устройство не сработало, а позже было обнаружено.

Чурилова признали виновным в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности. Четверо подсудимых вину не признали.