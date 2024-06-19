Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:04, 19 июня 2024Путешествия

Пассажирка устроила дебош в самолете и покусала бортпроводника

Пассажирка самолета в Индии устроила дебош и покусала бортпроводника

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажирка самолета в Индии устроила дебош и покусала бортпроводника, пытавшегося ее успокоить. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лакхнау в Мумбаи. Самолет еще не вылетел, когда женщина начала спорить с попутчиками. Члены экипажа попытались ее успокоить, однако безуспешно. Им пришлось вызвать правоохранителей, чтобы вывести дебоширку. Однако по пути к выходу она укусила бортпроводника за запястье.

Ранее пьяная пассажирка авиакомпании British Airways устроила дебош в самолете и покусала прибывших на место полицейских. Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лансароте в Гатвик, Великобритания.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошный подарок

      МИД Китая прокомментировал визит Путина в КНДР

      Бывший президент Польши заявил о необходимости уговаривать украинцев вступить в ВСУ

      «Газпром» добился запретов для двух партнеров на суды за рубежом

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Чулпан Хаматову уволили из латвийского театра

      Раскрыт фактор долголетия человека и животных

      Суд вынес приговор москвичу за совершенную в 2014 году расправу над матерью

      Зеленский рассказал о присоединении к коммюнике саммита по Украине Антигуа и Барбуды

      В Швейцарии захотели непрямые поставки оружия на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше