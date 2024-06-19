Пассажирка устроила дебош в самолете и покусала бортпроводника

Пассажирка самолета в Индии устроила дебош и покусала бортпроводника

Пассажирка самолета в Индии устроила дебош и покусала бортпроводника, пытавшегося ее успокоить. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лакхнау в Мумбаи. Самолет еще не вылетел, когда женщина начала спорить с попутчиками. Члены экипажа попытались ее успокоить, однако безуспешно. Им пришлось вызвать правоохранителей, чтобы вывести дебоширку. Однако по пути к выходу она укусила бортпроводника за запястье.

Ранее пьяная пассажирка авиакомпании British Airways устроила дебош в самолете и покусала прибывших на место полицейских. Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лансароте в Гатвик, Великобритания.