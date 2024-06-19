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11:01, 19 июня 2024Экономика

Привязанность россиян к доллару объяснили

Экономист Кузнецов: россияне не смогли отказаться от «токсичного» доллара
СюжетКурс доллара:

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Россияне не смогли отказаться от «токсичных» доллара и евро и по-прежнему предпочитают их валютам дружественных государств и фондовому рынку. Об этом заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов в интервью изданию «Прайм». Привязанность населения к американской и европейской валютам он объяснил тремя причинами.

Во-первых, доллары и евро нужны россиянам в туристических и деловых поездках за границу. Это универсальная наличность, которой очень легко воспользоваться. Немногим хочется искать банк с выгодным обменным курсом. Карты UnionPay в юанях принимают не везде, а приобрести валюту дружественных государств не всегда просто даже в крупных городах.

Вторая причина — это стремление граждан уберечь сбережения от инфляции. В России для этого есть масса инструментов: вклады, привязанные к стоимости драгоценных металлов, валютные облигации, бумаги с плавающим купоном, фьючерсные контракты на валюту и прочее. Однако россияне в этом не слишком разбираются и предпочитают проверенный временем и понятный доллар.

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В-третьих, валюты дружественных стран не очень удобны. С ними работают далеко не все банки. А те, что готовы, не всегда предлагают приемлемый курс. Поэтому, как полагает Кузнецов, россияне не смогут легко отказаться от доллара.

Банк России 18 июня резко снизил официальные курсы доллара и евро до 87,04 и 93,3 рубля соответственно. Пошла вниз и стоимость юаня, который во вторник подешевел до 11,8 рубля.

Экономист Владимир Григорьев призвал россиян не спешить избавляться от наличных долларов и евро, а использовать их в путешествиях. Юань же сможет конкурировать с долларом только в одном случае — если последний очень сильно ослабнет. А такое может случиться только во время мощных политических и экономических потрясений, сравнимых с развалом Советского Союза.

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