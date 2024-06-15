Идею вложиться в юань на фоне прекращения торгов с долларом и евро оценили

Экономист Григорьев посоветовал не вкладываться в юань с целью инвестиций

Не нужно вкладываться в юань с целью инвестиций на фоне прекращения торгов с долларом и евро на Московской бирже, заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Идею он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Точно не нужно этого делать. По крайней мере, сейчас», — посоветовал аналитик. По его словам, у юаня достаточно высокая ликвидность и низкая волатильность.

Приведу один факт. Если брать валютный рынок, доллар — участник 88 процентов валютных пар, Китай — 7 процентов Владимир Григорьев экономист

Физическим лицам, у которых есть наличные доллары и евро, он рекомендовал от них не избавляться, а использовать в путешествии. «Если их нет, то юань в данном случае, конечно, является надежной альтернативой. Если люди наши собираются, скажем, в туристическую поездку, тем более сейчас, период отпусков, и долларов нет, то можно запастись юанями как в наличной форме, так и в безналичной форме с карточками UnionPay и отправиться на отдых. В этом плане это надежная, хорошая вещь, но как инвестиция, я не думаю, что юани в ближайшее время будут конкурентными с долларом», — поделился Григорьев.

По его мнению, юань сможет составить конкуренцию доллару только в одном случае — если произойдет очень сильное ослабление американской валюты. А это, по словам эксперта, возможно только в результате не просто экономических, но еще и политических потрясений, сравнимых по масштабу со временами перестройки, когда разваливался Советский Союз.

«Пока глобально позиции доллара достаточно сильные, и юань альтернативой быть не сможет. Конечно, он будет повышаться в цене. Конечно, его тоже можно использовать как альтернативу рублевым вложениям. То есть рубль обесценится — юань тогда сохранит сбережения. Это да, это возможно, но не в таком масштабе, как с долларом», — заключил эксперт.

О прекращении торгов долларом и евро с 13 июня 2024 года объявили представители Московской биржи. Такое решение приняли из-за новых санкций США против площадки и Национального клирингового центра (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой.

