Путин познакомился с корейским попом

Путин после встречи с Ким Чен Ыном посетил православный храм в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном посетил православный храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне, где познакомился с местным попом — архиепископом Корейским Феофаном. Соответствующие кадры публикует ТАСС.

«Владимир Путин по окончании переговоров с Ким Чен Ыном посетил православный храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне», — говорится в публикации под видео.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Ким Чен Ына проходила 11 часов. В Пхеньяне визит российского лидера назвали историческим.