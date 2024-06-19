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21:01, 19 июня 2024Мир

Путин познакомился с корейским попом

Путин после встречи с Ким Чен Ыном посетил православный храм в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном посетил православный храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне, где познакомился с местным попом — архиепископом Корейским Феофаном. Соответствующие кадры публикует ТАСС.

«Владимир Путин по окончании переговоров с Ким Чен Ыном посетил православный храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне», — говорится в публикации под видео.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Ким Чен Ына проходила 11 часов. В Пхеньяне визит российского лидера назвали историческим.

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      Глеб Бажуткин
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