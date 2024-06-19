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19:08, 19 июня 2024Мир

В КНДР назвали историческим визит Путина

КНДР захотела расширять стратегическое партнерство с Россией после визита Путина

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Пхеньян хочет в дальнейшем расширять стратегическое партнерство с Москвой после визита российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил временный поверенный в делах КНДР в России Ли Ен Зин, его цитирует ТАСС.

«Буквально сегодня была историческая встреча и переговоры между руководителями наших стран. И по итогам этой встречи был рожден новый, мощный межгосударственный договор», — сказал он.

По словам дипломата, лидер КНДР Ким Чен Ын заверил о намерении Пхеньяна «еще больше укреплять стратегическую коммуникацию с РФ и неизменно, безусловно поддерживать все политические установки руководства России».

Ранее стало известно, что официальный визит Путина в КНДР завершился, а его встреча с Ким Чен Ыном проходила 11 часов.

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      Виктория Кондратьева
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