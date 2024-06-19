Путин и Ким Чен Ын провели вместе 11 часов

Встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась 11 часов

Официальный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, а его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном продлилась 11 часов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проводил главу российского государства до самого трапа самолета, в общей сложности главы двух государств общались более 11 часов», — пишет агентство.

В ходе визита российский лидер подарил Ким Чен Ыну автомобиль российской марки Aurus («Аурус»), сел за руль машины и прокатил своего визави. Как указал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин также получил хорошие подарки, которые «связаны с изображением нашего президента».