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18:35, 19 июня 2024Мир

Путин и Ким Чен Ын провели вместе 11 часов

Встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась 11 часов

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Официальный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, а его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном продлилась 11 часов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проводил главу российского государства до самого трапа самолета, в общей сложности главы двух государств общались более 11 часов», — пишет агентство.

В ходе визита российский лидер подарил Ким Чен Ыну автомобиль российской марки Aurus («Аурус»), сел за руль машины и прокатил своего визави. Как указал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин также получил хорошие подарки, которые «связаны с изображением нашего президента».

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