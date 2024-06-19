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06:31, 19 июня 2024Наука и техника

Rheinmetall представил танк Panther KF51 с необитаемой башней

Концерн Rheinmetall представил танк Panther KF51 с необитаемой башней

Фото: Rheinmetall

Концерн Rheinmetall (ФРГ) на выставке Eurosatory 2024, проходящей с 17 по 21 июня в Париже, представил танк Panther KF51 с необитаемой башней. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Оснащение Panther KF51 необитаемой башней рассматривается концерном в качестве временного решения. «Опыт недавних кризисов и войн, а также очевидная отсрочка основной программы Ground Combat System Program (MGCS), создают необходимость принятия дополнительного среднесрочного решения», — заявил исполнительный директор Rheinmetall Landsysteme Бьорн Бернхард в ходе Eurosatory 2024.

Руководитель отметил, что танк программы MGCS должен быть готов в 2035 году, однако до завершения «чрезвычайно сложной системы осталось всего 10 лет».

Ранее издание Army Recognition сообщило, что франко-германский консорциум KNDS запланировал разработку нового танка с необитаемой башней на шасси серийного Leopard 2.

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      Иван Потапов
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