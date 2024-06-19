Россия подписала соглашение о воздушном сообщении с популярной курортной страной

Минтранс: Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении

Власти России и Танзании подписали соглашение о воздушном сообщении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.

По данным ведомства, стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ICAO.

Подписи под документом поставили замминистра транспорта России Владимир Потешкин и чрезвычайный и полномочный посол популярной курортной страны в Москве Фредрик Ибрахим Кибута.

Отмечается, что в тексте закреплены положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров, регулировании тарифов назначенных перевозчиков и принципы эксплуатации договорных линий.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР, являющуюся одной из самых закрытых стран мира, летом 2024 года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.