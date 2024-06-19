Россияне купили авиабилеты по 250 рублей из-за технического сбоя

Сервис OneTwoTrip предложил россиянам купить авиабилеты по 250 рублей из-за сбоя

Российским путешественникам предложили купить авиабилеты по 250 рублей из-за технического сбоя на сайте сервиса для организации поездок OneTwoTrip. Об этом сообщает Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Уточняется, что дешевые билеты появились вечером 18 июня. Дешевле всего продавались перелеты в Анталью из Москвы и Казани — от 250 до 650 рублей. Также были билеты в Китай за 427 рублей, в Сеул за 1196 рублей и на Сицилию за 971 рубль.

Сотрудники OneTwoTrip исправили ошибку уже через несколько минут, а спустя несколько часов уведомили всех покупателей об аннулировании таких билетов. «Оформленные бронирования не являются подтвержденными со стороны системы бронирования, и перелеты по ним выполнены быть не могут», — заявили в компании.

Ранее китайская авиакомпания China Southern Airlines продала билеты примерно за 130 рублей из-за технического сбоя в мобильном приложении. Сбой в приложении перевозчика и на нескольких платформах бронирования длился около двух часов, все это время оформить билет можно было по низким ценам.