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16:16, 19 июня 2024Ценности

Россиянкам раскрыли простые способы подобрать летнюю обувь

Физиолог Созыкин призвал носить обувь из натуральной ткани и с липучками летом

Фото: PxHere

Физиолог Александр Созыкин раскрыл россиянкам простые способы выбрать подходящую обувь на лето. Соответствующий материал публикует «Известия».

Так, в первую очередь специалист призвал смотреть на материалы верха, которые должны быть натуральными. По его словам, летом стоит носить обувь с дышащей кожей или натуральной тканью и наличием липучек или шнурков. При этом важно, чтобы подошва была изготовлена из натуральных материалов или из гибкой и эластичной резины, добавил мужчина.

Задник должен быть жестким, с закругленный верхом, закрывать и пятку, и область щиколотки, обеспечивая эффективную поддержку свода стопы и пятки. Каблуки, во избежание возникновения травм и варикозного расширения вен, должны быть 4 сантиметра и ниже. Сланцы и тапочки носятся краткосрочно — на пляж или дома

Александр Созыкинфизиолог

Помимо этого, Созыкин посоветовал заказывать изготовление индивидуальных стелек. «Индивидуальные стельки из силикона — самый дорогой вариант. Но есть производители, выпускающие усредненный вариант ортопедической стельки из натуральных и искусственных материалов», — рассказал он.

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В заключение собеседник издания предупредил, что резиновая обувь может привести к деформации суставов, поэтому долго ее лучше не носить.

«Старайтесь избегать обуви из искусственных материалов, в том числе из экокожи — нога в ней не дышит. Не носите постоянно модную обувь с неудобным, зауженным носком — она сдавливает пальцы, что также вредно для здоровья стопы. Такую обувь можно надеть по случаю на два-три часа», — подытожил он.

Ранее в июне россиянкам назвали самую модную обувь на лето. Так, fashion-эксперт Наталия Кузнецова заявила, что в текущем сезоне трендовыми стали различные вариации туфель в стиле Мэри Джейн.

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      Екатерина Ештокина
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