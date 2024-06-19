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17:25, 19 июня 2024Моя страна

Россию и КНДР объединят дальневосточные леопарды

На границе России и КНДР поселились дальневосточные леопарды

Фото: Bjorn Harders / Shutterstock / Fotodom

На территории России, в 5-10 километрах от границы с КНДР, появились дальневосточные леопарды. В будущем редкие хищники, возможно, расселятся по полуострову и тем самым объединят две страны. Об этом сообщается на сайте национального парка «Земля леопарда».

Утверждается, что дальневосточный леопард — одно из редчайших животных на планете — в основном обитает на юго-западе Приморского края. Некоторые особи сегодня также замечают в соседнем Китае. «В исторический ареал краснокнижного зверя входит и КНДР, но в настоящее время официальных данных о дальневосточных леопардах в этой стране нет», — добавили специалисты, пояснив, что хищник исчез из северокорейских лесов еще в прошлом веке.

Новое наблюдение за животными с помощью фотомониторинга показало значительный прогресс. Недалеко от границы выявлено стабильное семейство больших кошек — 11 взрослых особей и 12 котят. У этих леопардов есть шанс со временем «переехать» на территорию Северной Кореи.

В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани полного исчезновения, вид занесен в Красную книгу. В России большая часть этих животных обитает на территории нацпарка «Земля леопарда». По последним данным, число уникальных хищников в заповедных землях Приморья увеличилось — там находятся 129 взрослых особей.

Ранее в Краснодарском крае новорожденный котенок переднеазиатского леопарда впервые вышел на прогулку с матерью. Редкими кадрами первых шагов детеныша в просторном вольере поделился Центр восстановления леопарда на Кавказе.

В мае стало известно о поездке создателя телевизионной программы «В мире животных» Николая Дроздова на Дальний Восток, чтобы попасть к «крестнику»-леопарду. Биолог является хранителем хищника на протяжении нескольких лет.

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      Варвара Кошечкина
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