Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:24, 19 июня 2024Наука и техника

«Ростех» оценил работу 2С3М «Акация» в зоне СВО

«Ростех»: САУ 2С3М «Акация» эффективно работают в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С3М «Акация» эффективно работают в зоне специальной военной операции (СВО), успешно уничтожая технику и живую силу противника. С такой оценкой техники собственного производства в Telegram выступила госкорпорация «Ростех», комментируя видео Минобороны России.

Для нанесения САУ точного удара по цели используются разведывательные данные, получаемые с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Машина обладает высокой мобильностью и проходимостью. Это особенно актуально во время весенней распутицы и в районах с мягким грунтом, там, где тяжелые или колесные машины могут увязнуть в грязи и стать легкой добычей для огневых средств противника», — заявили в госкорпорации.

В апреле «Ростех» сообщил, что госкорпорация поставила Вооруженным силам (ВС) России новую партию САУ 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Тогда же командир новой самоходной гаубицы с позывным Фанат подтвердил РИА Новости, что артиллеристы ВС России на запорожском направлении получили модернизированные САУ 2С19М1 «Мста-С».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Лаврова, Белоусова и других российских министров вывели из зала заседаний в Северной Корее. Что они сделали не так?

      «Ростех» оценил работу 2С3М «Акация» в зоне СВО

      Названы вызываемые некачественной магазинной едой заболевания

      В Самаре разработают наноспутники для слежения за ураганами

      Россиянин угостил знакомых антифризом вместо спирта и попал под статью

      Стилист Рогов раскрыл ставшее трендовым неожиданное сочетание в одежде

      Глава МИД Армении пропустит встречу ОДКБ

      Путин высказался о сотрудничестве России с Вьетнамом

      Министр транспорта России оценил дороги в Северной Корее

      Археологи нашли бутылки с вишней Джорджа Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше