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16:53, 10 апреля 2024Наука и техника

Артиллеристы на запорожском направлении получили новые гаубицы

ВС РФ на запорожском направлении получили модернизированные САУ 2С19М1 «Мста-С»

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Артиллеристы Вооруженных сил России (ВС РФ) на запорожском направлении получили модернизированные самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19М1 «Мста-С». Об этом рассказал командир новой самоходной гаубицы с позывным Фанат, передает РИА Новости.

Он отметил, что машины уже заступили на боевое дежурство. САУ прикрывают штурмовые подразделения, а также наносят упреждающие удары и огневое поражение на ореховском направлении.

«Нам вообще вот недавно пришла эта модернизированная версия, буквально пару месяцев назад. Доработана система наведения огня, которая позволяет наводиться быстрее в два раза», — сказал командир машины.

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Фанат добавил, что в 99 процентах случаев его расчет наносит существенный урон любой цели. «Мста-С» позволяет оперативно отреагировать на ситуацию у линии соприкосновения. По его словам, орудие в среднем производит 20-25 выстрелов в сутки.

Ранее в апреле стало известно, что «Ростех» поставил ВС России новую партию САУ 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Модернизированная «Мста» получила цифровую автоматизированную систему управления наведением и огнем, позволяющую включить установку в разведывательно-ударный контур. Это позволяет оперативно поразить цель после ее обнаружения.

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      Даниил Иринин
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