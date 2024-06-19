Сборная Германии выиграла второй матч подряд на домашнем Евро

Сборная Германии победила Венгрию и выиграла второй матч подряд на домашнем Евро

Сборная Германии обыграла Венгрию во втором туре группового этапа домашнего чемпионата Европы-2024 по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 19 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев. В составе победителей голами отметились Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган.

Сборная Германии одержала вторую победу на Евро подряд, возглавляет группу А и практически гарантировала себе место в плей-офф. Венгрия потерпела второе подряд поражение и делит последнее место в квартете с шотландцами.

В последнем туре Германия 23 июня сыграет со Швейцарией. Венгрия в тот же день встретится с Шотландией.