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23:55, 19 июня 2024Спорт

Швейцария сыграла вничью с Шотландией в матче Евро-2024

Швейцария сыграла вничью с Шотландией в матче группового этапа Евро-2024

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Сборная Швейцарии сыграла вничью с Шотландией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 19 июня, и завершилась со счетом 1:1. Шотландцы вышли вперед благодаря автоголу Фабиана Шера на 13-й минуте. Спустя 13 минут равенство восстановил Шердан Шакири.

Шотландия набрала первые очки и находится на третьем месте в группе А. Швейцария с четырьмя очками располагается на второй позиции в квартете.

Шотландия в заключительном туре группового этапа 23 июня сыграет с Венгрией. Швейцария в тот же день встретится с Германией.

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      Алексей Гусев
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