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16:55, 19 июня 2024Культура

Теленок Серкан Болат родился в одном из российских регионов

Теленок Серкан Болат родился в зоосаде Великого Устюга

Кадр: Telegram-канал «Светлана Акулова»

Теленок, названный в честь главного героя турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Серкана Болата, родился в одном из российских регионов. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Теленок шотландской породы хайленд появился на свет 6 июня 2024 года в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге. Серкан Болат стал первым потомством своих родителей. Акулова сообщила, что имя животному дали сотрудники зоосада.

Романтическая комедия «Постучись в мою дверь» имела большой успех у российских телезрителей. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).

В 2022 году стало известно о создании отечественной адаптации сериала. Главные роли исполнили актеры Никита Волков и Лиана Гриба.

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      Мария Рюрикова
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