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06:03, 19 июня 2024Бывший СССР

Угнавший танк экс-боец ВСУ подал документы на получение российского гражданства

ТАСС: угнавший Т-64 танкист ВСУ подал документы на получение гражданства России

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Угнавший Т-64 украинский танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев подал документы на получение гражданства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Собеседник агентства отметил, что новый паспорт экс-бойца ВСУ будет готов через несколько недель.

Ранее сообщалось, что Лихачев вернулся в родной город Сватово. Там он планирует устроиться на работу, жить мирной жизнью и заниматься хозяйством вместе со своей матерью.

Максим Лихачев угнал украинский танк Т-64 и перешел на сторону российских войск в мае 2024 года. Он служил в 110-й бригаде ВСУ, после того как в 2022 году вернулся на Украину из Польши.

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      Марина Совина
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