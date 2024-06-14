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12:17, 14 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о планах угнавшего танк экс-бойца ВСУ

Угнавший танк экс-боец ВСУ рассказал о планах получить российский паспорт

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Угнавший танк и перешедший на сторону российских военных бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев хочет получить российский паспорт. О планах экс-военнослужащего рассказали в эфире телеканала «Россия 1».

Сообщается, что Максим вернулся в родной город Сватово. Там он планирует устроиться на работу, жить мирной жизнью и заниматься хозяйством вместе со своей матерью.

Максим Лихачев угнал украинский танк Т-64 и перешел на сторону российских войск в мае 2024 года. Он служил в 110-й бригаде ВСУ, после того как в 2022 году вернулся на Украину из Польши.

Как рассказал бывший военный, он смог угнать танк, когда его сослуживцы начали бежать с поля боя. При этом Максим уточнил, что у него был опыт вождения только гусеничного трактора в деревне, а к боевой операции он готовился по видео на YouTube.

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      Александр Курбатов
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