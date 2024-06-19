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17:21, 19 июня 2024Экономика

В России пообещали не допустить роста цен на лекарства

Силуанов: правительство не допустит роста цен на лекарства из-за акциза на спирт

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правительство России дорабатывает механизм, чтобы не допустить подорожания лекарств из-за взимания акциза на медицинский спирт, пообещал министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. Его цитирует ТАСС.

Фармсубстанции для производства лекарств уберут из-под действия системы налогообложения в объеме до 50 тысяч декалитров на одно предприятие. Таким образом, от налогов освободят примерно 1,5 миллиона декалитров спирта. Тот спирт, который используют не по назначению, будет облагаться повышенными налогами в соответствии с предложениями Минфина.

Летом 2023 года российские фармацевтические ассоциации предупредили правительство, что введение акциза на этанол может обернуться резким ростом цен на лекарства. Например, на бромгексин и этопозид. Корвалол подорожает на 40 процентов.

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По словам заместителя министра финансов России Алексея Сазанова, акциз на медицинский спирт может обеспечить российскому бюджету от 15 до 20 миллиардов дополнительных поступлений.

По словам президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игоря Косарева, в России нелегальный алкоголь зачастую делают именно из этанола, который облагается нулевой ставкой акциза при продаже производителям лекарств. Медицинский спирт используют при изготовлении 20 процентов алкогольной продукции, которая на 70 процентов дешевле подакцизной водки.

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