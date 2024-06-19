Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:40, 19 июня 2024Наука и техника

В «Ростехе» рассказали об эффективности морского «Панциря»

«Ростех»: «Панцирь-МЕ» показал эффективность против ракет Storm Shadow
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-МЕ» в ходе спецоперации показала эффективность против ракет западного производства. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Панцирь-МЕ» и другие изделия «Ростеха» покажут на Международном военно-морском салоне «Флот-2024», который проходит с 19 по 23 июня в Кронштадте.

«На выставке в Кронштадте мы продемонстрируем наши актуальные разработки для военно-морского флота: самолеты морской авиации, корабельное радиоэлектронное оборудование, системы ПВО, боеприпасы и многое другое. В том числе покажем экспортную версию морского "Панциря", который в ходе СВО доказал способность успешно противодействовать современным западным ракетам, таким как Storm Shadow», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, чьи слова приводит пресс-служба.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2024 году поставки ЗРПК «Панцирь» планируется нарастить вдвое.

В том же месяце в холдинге «Высокоточные комплексы» рассказали, что Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова с опережением графика поставляет военным ракеты для ЗРПК «Панцирь».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Встреча Путина и Ким Чен Ына вызвала ажиотаж на Западе. Чем сотрудничество России и Северной Кореи пугает мир?

      В России раскрыли причину визита Путина в Якутию накануне поездки в КНДР

      Определен порядок компенсации трат банков на кредитные каникулы участников СВО

      Во время матча Евро-2024 грузинские болельщики оскорбили Путина

      В МИД России описали ситуацию в мире цитатой Высоцкого

      «Вкусно — и точка» временно убрала из меню блюдо с тунцом

      Россиянкам раскрыли простые способы подобрать летнюю обувь

      Самку кальмара с гигантскими яйцами в щупальцах сняли на видео

      В партии Ле Пен заявили о трагических последствиях отправки французской армии на Украину

      Приревновавшего возлюбленную к подростку и расправившегося с ним россиянина арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше