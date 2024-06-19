В «Ростехе» рассказали об эффективности морского «Панциря»

«Ростех»: «Панцирь-МЕ» показал эффективность против ракет Storm Shadow

Морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-МЕ» в ходе спецоперации показала эффективность против ракет западного производства. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Панцирь-МЕ» и другие изделия «Ростеха» покажут на Международном военно-морском салоне «Флот-2024», который проходит с 19 по 23 июня в Кронштадте.

«На выставке в Кронштадте мы продемонстрируем наши актуальные разработки для военно-морского флота: самолеты морской авиации, корабельное радиоэлектронное оборудование, системы ПВО, боеприпасы и многое другое. В том числе покажем экспортную версию морского "Панциря", который в ходе СВО доказал способность успешно противодействовать современным западным ракетам, таким как Storm Shadow», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, чьи слова приводит пресс-служба.

В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2024 году поставки ЗРПК «Панцирь» планируется нарастить вдвое.

В том же месяце в холдинге «Высокоточные комплексы» рассказали, что Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова с опережением графика поставляет военным ракеты для ЗРПК «Панцирь».