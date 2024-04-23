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17:37, 23 апреля 2024Наука и техника

Поставки российских «Панцирей» нарастят вдвое

Министр обороны Шойгу: в 2024 году поставки ЗРПК «Панцирь» нарастят вдвое

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В 2024 году поставки российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» планируется нарастить вдвое, заявил на коллегии Минобороны России министр Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, комплексы «Панцирь» хорошо себя зарекомендовали. «В этом году нарастим их поставки почти в два раза», — сказал глава военного ведомства.

Ранее Шойгу в ходе визита на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области заявил о необходимости организации дополнительных поставок систем защиты танков в зону спецоперации.

В августе 2021 года министр заявил, что у «Панциря» была увеличена дальность обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. По словам главы ведомства, соответствующие характеристики ЗРПК увеличились на 30 процентов.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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