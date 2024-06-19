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15:54, 19 июня 2024Мир

В США предсказали скорую безоговорочную капитуляцию Украины

Экс-агент ЦРУ Джонсон: следующим этапом конфликта станет капитуляция Украины
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Alina Smutko / Reuters

Следующим этапом украинского конфликта станет безоговорочная капитуляция Украины. Такой сценарий предсказал бывший агент Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

«Следующим этапом, когда стороны вернутся к переговорам, скорее всего, станет вариант безоговорочной капитуляции Украины», — сказал эксперт.

По его словам, Киев отказался от выгодных условий урегулирования конфликта в марте 2022 года, в настоящий момент положение Украины ухудшается, а на следующей стадии речь пойдет уже о потере контроля Украины над Одессой и Киевом.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска потерпели провал в ходе контрнаступления в Харьковской области. Он пояснил, что Украина стремилась продемонстрировать успехи, чтобы оправдать ожидания властей США перед президентскими выборами в стране.

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      Семен Александров
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