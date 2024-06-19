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18:17, 19 июня 2024Ценности

Внешний вид 78-летней Шер оценили со словами «ходячее чудо»

Шер (справа)

Шер (справа). Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, посетила премьеру фильма «Байкеристы» и разозлила фанатов в сети. Соответствующий материал и комментарии публикует Daily Mail.

Фотографы засняли 78-летнюю знаменитость в компании 38-летнего возлюбленного, Александра Эдвардса. Для выхода в свет исполнительница выбрала стеганую укороченную куртку из кожи и блестящие брюки-карго, расшитые стразами. Ее спутник, в свою очередь, надел кожаные штаны, куртку и вязаную шапку.

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Поклонники оценили внешний вид Шер в комментариях под материалом. «Почему эти стареющие знаменитости так перебарщивают с пластикой», «Она ходячее чудо... Сколько еще может выдержать ее лицо», «Извините, но выглядит она странно», «Пластиковая маска», — высказались они.

В мае Шер вышла на сцену в оголяющем тело комбинезоне. Известно, что наряд исполнительницы, который также покрывали стразы и блестящие камни, был вдохновлен ее старым образом из видео 1989 года.

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      Екатерина Ештокина
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