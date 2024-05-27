Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:46, 27 мая 2024Ценности

78-летняя Шер вышла на сцену в оголяющем тело комбинезоне

78-летняя певица Шер выступила на ужине amfAR в Каннах в оголяющем тело наряде

Фото: Kennedy Pollard / amfAR / Getty Images

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, выступила в откровенном наряде на ужине amfAR в Каннах. Снимки с мероприятия публикует Page Six.

78-летняя знаменитость вышла на сцену в кожаной куртке и облегающем тело комбинезоне, прозрачные вставки которого оголяли ее тело. Известно, что наряд исполнительницы, который также покрывали стразы и блестящие камни, был вдохновлен ее старым образом из видео 1989 года.

Материалы по теме:
«Я — зумер, но мне никто не верит» Молодежь стала раньше стареть. Почему так происходит?
«Я — зумер, но мне никто не верит»Молодежь стала раньше стареть. Почему так происходит?
24 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

«Не первое мое родео», — прокомментировала свое выступление Шер в соцсетях.

В марте сообщалось, что Шер и ее 38-летний возлюбленный, рэпер и продюсер Александр Эдвардс, посетили показ бренда Balmain в похожих нарядах. Уточнялось, что они надели черные пиджаки, ботинки и прямые синие джинсы.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      В Раде предложили проверять адрес проживания при получении водительских прав

      Раскрыты подробности покушения полковников на Зеленского и Буданова

      Тысячи жителей Папуа — Новой Гвинеи оказались под землей из-за оползня

      78-летняя Шер вышла на сцену в оголяющем тело комбинезоне

      Курс доллара упал до минимума с конца января

      Россиянам раскрыли выгодные для отдыха направления внутри страны

      МИД Китая прокомментировал обращение Зеленского к Си Цзиньпину

      Служба доставки СДЭК остановила выдачу посылок из-за технического сбоя

      В России задумали ввести новый вид пенсий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше