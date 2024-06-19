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13:52, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о наличии паразитов

Врач Агапкин развеял миф о том, что вздутие является признаком наличия паразитов

Фото: Wasan Tita / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что вздутие не является признаком наличия паразитов. Выпуск передачи, в котором специалист развеял распространенный миф, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли постоянное вздутие живота является признаком паразитов в организме, ответила отрицательно. Врач подтвердил утверждение девушки.

«Действительно, нет. На самом деле вздутие живота может говорить о том, что человек съел что-то не то. Масса вариантов», — опроверг специалист популярное заблуждения о симптомах заражения паразитами.

Ранее врач Александр Мясников предупредил о неочевидном признаке наличия паразитов. Врач заявил, что об этом может свидетельствовать увеличение лимфоузлов.

До этого врач-терапевт Алексей Хухрев опроверг другой популярный миф о паразитах. По его словам, бруксизм не сигнализирует о том, что у человека есть паразиты.

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      Олег Давыдов
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